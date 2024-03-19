Almanya, Ukrayna için 500 milyon euroluk yardım paketi hazırlıyor Savunma Bakanı Pistorius, Ukraynalıları en çok ihtiyaç duydukları konularda desteklediklerini söyledi. Pistorius, 500 milyon euro değerinde yardım paketi hazırladıklarını söyledi.

AA

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Pistorius, Almanya’daki Ramstein Üssü’nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 755 gündür devam ettiğini belirten Pistorius, Ukraynalıların sadece kendilerini, topraklarını, bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini savunmadıklarını ifade etti.

"Ukraynalıları desteklemeye devam ediyoruz"

"Onlar güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün başarılı olması için de savaşıyorlar." diyen Pistorius, şu ifadeleri kullandı:

Bu yüzden Ukraynalıları en çok ihtiyaç duydukları konularda desteklemeye devam ediyoruz.

500 milyon euroluk yardım paketi hazırlığı

Pistorius, söz konusu toplantı kapsamında Almanya'nın Ukrayna için 500 milyon euro değerinde bir yardım paketi hazırladığını belirtti.

Savunma Bakanı, pakette Alman ordusu stoklarından 10 bin top mermisinin bulunduğunu ve bunun teslimatına hemen başlanabileceğini aktardı.

180 bin top mermisinin maliyetini üstlenecekler

Ayrıca Çekya'nın başlattığı (mühimmat tedarik etme) inisiyatif kapsamında Almanya'nın 180 bin top mermisinin maliyetini üstleneceğini bildiren Pistorius, buna ek olarak Almanya'da üretilecek 100 bin top mermisi için de sipariş verileceği bilgisini paylaştı.

100 zırhlı piyade aracı ve 100 nakliye aracı sevkiyatı yapacaklar

Pistorius, bu paket çerçevesinde Ukrayna'ya 100 zırhlı piyade aracı ve 100 nakliye aracının sağlanacağını söyledi.

Savunma Bakanı Pistorius ayrıca, şimdiye kadar sağlanan sistemler için yedek parçaları da Ukrayna’ya göndermeye devam ettiklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)