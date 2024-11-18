Almanya Ukrayna'ya 4 bin İHA gönderecek

AA & Ensonhaber

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, 2 yıldan uzun süredir devam ediyor..

Rusya üstünlüğü yeniden ele geçirirken, Batı ülkeleri Ukrayna'ya yardımlarını artırdı..

Son olarak Almanya, Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü yüksek teknolojili İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceğini duyurdu.

4 BİN SİLAHLI İHA GÖNDERİLECEK

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukrayna'ya 4 bin silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını ifade etti.

Jenning, askeri güvenliği gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Bild gazetesinde yer alan haberde de Alman yapay zeka şirketi "Helsing"in eylül ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı ile 4 bin İHA için sözleşme imzalandığı ve ilk teslimatın aralıkta yapılacağı belirtildi.

RUS ASKERİ MEVZİLERİNE KARŞI KULLANILABİLECEK

İHA'ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, nerede olduğunu bildiği ve böylece operatörün kötü hava koşullarında ya da bombalanmış bölgelerde bile rotasından sapmadığı kaydedildi.

İHA'nın Ukrayna'nın kamikaze İHA'larından çok daha yüksek bir menzile sahip olacağı ve tanklar ile Rus askeri mevzilerine karşı da kullanılabileceği belirtildi.

BIDEN, UKRAYNA'YA RUSYA'YA KARŞI ABD FÜZELERİNİ KULLANMA İZNİ VERDİ

Öte yandan Ocak ayında görevi Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya karşı uzun menzilli Amerikan füzeleri kullanmak için Ukrayna'ya gerekli izni verdiğini duyurmuştu.

PUTİN UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.