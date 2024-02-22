Almanya, Ukrayna'ya Taurus füzelerini yine gönderemedi Alman Meclisinde, hükümetin Ukrayna’ya Taurus füzeleri sağlamasını içeren reddedildi.

AA & Ensonhaber

Yaklaşık 2 yıldır devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta ABD'den sonra en fazla silah ve mühimmat desteğini Ukrayna'ya sağlayan Almanya, Taurus seyir füzelerini göndermek için bir kez daha mecliste oylamaya gitti.

Taurus önergesi yine reddedildi

Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin verdiği ve hükümetin Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlamasını içeren önerge, 182’ye karşı 480 oyla reddedildi. Oylamada, 5 milletvekili "çekimser" kaldı.

Rus varlıklarının Ukrayna için harcanması da önerildi

Önergede, Taurus füzelerinin sağlanmasının yanında Rusya’ya yaptırımların artırılması ve Rus varlıklarının Ukrayna için harcanması talepleri de yer aldı.

"Ukrayna’nın acil ihtiyaç duyduğu malzemeyi sağlamalıyız"

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı Friedrich Merz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Almanya'nın, Ukrayna'ya yeteri kadar yardım edip etmediğinin sorulması gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya Rusya'yı etkili şekilde püskürtmek için Ukrayna’nın acil ihtiyaç duyduğu malzemeyi sağlaması gerektiğini söyledi.

"Taurus füzeleri neden reddedildi, mantıklı bir açıklama alamadık"

CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann Wadephul da Başbakan Olaf Scholz'dan Ukrayna'ya Taurus füzelerinin verilmemesine ilişkin problemin ne olduğunu bilmek istediğini kaydederek, "Bunu kimse bilmiyor, mantıklı bir açıklama alamadık." dedi.

Wadephul, Meclisin ve kamuoyunun, füzelerin Ukrayna’ya neden verilmediğini bilme hakkı bulunduğunu vurguladı.

"ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla silah veren ülkeyiz"

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili (SPD) Gabriela Heinrich ise CDU/CSU’nun Ukrayna’ya silah sistemleri verilmesi konusunda dar bir tartışıma içinde olduğunu savunarak, Almanya’nın ABD’den sonra Ukrayna’ya en fazla silah veren ülke olduğuna işaret etti.

"Kimse tek bir sistemin oyun (Taurus) değiştirici olduğunu kesin olarak iddia edemez." diyen Heinrich, Başbakan Scholz'un Almanya'nın savaşta taraf olmayacağı konusunda halka güvence verdiğini kaydetti.

Taurus füzelerinin olmadığı önerge kabul edildi

Öte yandan hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) verdiği ve hükümete Ukrayna’ya "daha fazla kapsamlı silah sistemlerini sağlamayı" talep eden önerge ise 284’e karşı 382 oyla kabul edildi.

Bu önergede, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi yer almıyor.

Almanya Başbakan Scholz, Ukrayna’nın da talep ettiği Taurus füzelerinin, Kiev'e sağlanmasına şimdiye kadar yeşil ışık yakmadı.

Taurus seyir füzeleri

Taurus KEPD 350, EADS (şimdi Airbus) şirketi tarafından geliştirilen havadan fırlatılan bir seyir füzesidir. İlk olarak 2005 yılında tanıtılmış ve 2007 yılından beri Alman ordusunda hizmet vermektedir.

Taurus KEPD 350, gemiler, karadaki sağlamlaştırılmış tesisler ve altyapı dahil olmak üzere çeşitli hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaklaşık 1.500 kilometre (930 mil) menzile sahiptir ve yüksek patlayıcı bir parçalı savaş başlığı ile donatılmıştır.

Füze, her türlü hava koşulunda çalışabilen bir turbojet motoruyla çalıştırılmaktadır. Hedefe varmak için GPS ve TERCOM dahil olmak üzere çeşitli seyrüsefer sistemlerini kullanır.

Taurus KEPD 350, Almanya, İspanya ve Güney Kore dahil olmak üzere bir dizi ülke tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca ABD Hava Kuvvetleri tarafından AGM-84H Harpoon füzesinin yerini alması için de değerlendirilmektedir.

Taurus KEPD 350'nin bazı önemli özellikleri şunlardır:

Menzil: 1.500 kilometre (930 mil)

Savaş başlığı: 500 kilogram (1.100 pound) yüksek patlayıcılı parçalı

Motor: Turbojet

Seyrüsefer sistemleri: GPS, TERCOM

Ağırlık: 1.400 kilogram (3.100 pound)

Uzunluk: 5,1 metre (16,7 fit)

Çap: 0,36 metre (14 inç)

Taurus KEPD 350, son derece güçlü ve çok yönlü bir silahtır. Çeşitli hedeflere karşı kullanılabilir ve her türlü hava koşulunda çalışabilir. Füze, şu anda bir dizi ülke tarafından kullanılıyor ve gelecekte daha fazla ülke tarafından kullanılması muhtemel.