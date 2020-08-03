Almanya ve Fransa, ABD'ye bağımlılığı azaltmak istiyor

Berlin ve Paris yönetimleri, askeri alandaki üretimlerde daha bağımsız olmayı hedefliyor.

İki Avrupa ülkesi Fransa ve Almanya, NATO müttefikleri ABD'ye olan teknolojik bağımlılıklarını en düşük seviyeye indirmek istiyor.

Paris ve Berlin yönetimleri, askeri teçhizat üretiminde kendi ürünlerine daha fazla yer vermeyi hedef olarak belirledi.

Alman Welt am Sonntag gazetesinin aktardığına göre, Fransa ve Almanya, helikopter üretiminde kullandıkları ABD teknolojilerini kademeli olarak kaldırmaya çalışıyor.

HEDEF, ABD'YE BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Hassas verilerin korunmasının, askeri üretimde ABD'ye olan bağımlılığı azaltma çabasının nedenlerinden biri olduğu kaydedildi.

Haberde, Uluslararası Silahlanma Trafik Yönetmeliği (ITAR) kapsamında Washington'ın, teknolojisinin kullanıldığı her türlü askeri ekipman üzerinde kontrol sahibi olmasından endişe duyulduğu belirtildi. Bu nedenle ABD'nin silah ihracatını engelleyebileceği ifade edildi.

"ABD OLMADAN DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ VAR"

Havacılık bileşenleri üreten Fransız şirket Safran'ın Helikopter Motorları Departmanı'ndan Satış Direktörü Florent Chauvancy, "ITAR ve diğer ABD düzenleyici sistemleri olmadan, Avrupa daha fazla özgürlük elde ediyor." dedi.

Yüzde 100 Avrupa yapımı ürünlerin avantajlarından birinin, bu girişimlerin verilerinin Avrupa'da kalması ve Avrupa dışı ülkelerin ellerine geçmemesi olduğu vurgulandı.

Ayrıca Safran'ın, Alman üretici ZF Friedrichshafen ile askeri üretim alanında ortaklık kurmak istediği bildirildi. Bununla birlikte, şu anda Avrupa ordusunun ABD teknolojisinden tamamen kaçınma isteğinin gerçekçi olup olmadığının belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Florent Chauvancy

TRUMP'TAN ALMANYA'YA RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİ TEPKİSİ

Almanya ve Fransa'nın ABD'ye askeri alanda olan bağlılığını bitirme girişimleri yönündeki haberler, ABD'nin Almanya'dan yaklaşık 12 bin askerini çekeceğini duyurmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, başta Berlin olmak üzere Avrupa'yı NATO'nun savunma harcamaları için kendi paylarına düşen ödemeyi yapmamakla suçluyor.

Aynı zamanda Trump, Rusya'dan ithal ettiği enerjiye "milyar dolarlar ödeyen" Almanya'yı "korumak" istemediğini söylemişti. ABD Başkanı, Moskova ve Berlin'in Kuzey Akım 2 boru hattı projesine de karşı çıkıyor.

"SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada, "Şirketlere açık uyarı; Rusya'nın kötü niyetli nüfuzuna yardım eednlere hoşgörülü davranılmayacak. Ya (projeden) hemen çıkın ya da sonuçlarına katlanın." diye konuşmuştu.