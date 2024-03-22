Almanya ve Fransa'dan ortak adım: Yeni nesil tank üretecekler Savunma Bakanı Pistorius, "Bugün bir atılım gerçekleştirdik" dedi. Pistorius, muharebe tankı üretimini eşit paylaşacaklarını söyledi.

AA

Almanya ile Fransa, savunma alanında ortak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Gelişmeyi, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius duyurdu.

Pistorius, Fransa ile yeni nesil bir muharebe tankının ortaklaşa geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

"Tarihi bir gelişme"

Alman Bakan, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Pistorius, "Bugün bir atılım gerçekleştirdik ve bunu abartmadan tarihi bir gelişme olarak nitelendirebiliriz." dedi.

Fransa ve Almanya'dan ortak tank

Fransız-Alman savaş tankının Fransız Leclerc ya da Alman Leopard 2 tanklarının modernize edilen bir versiyonu değil, gelişmiş yeteneklere sahip tamamen yeni bir model olacağını vurgulayan Pistorius, şöyle konuştu:

Bu büyük proje için Almanya ve Fransa'nın yapacağı tüm görevlerin dağılımı konusunda anlaşmaya vardık.



Birlikte net sınırlar belirledik. Yoruma ya da herhangi bir yanlış anlamaya yer olmayacak.

Yeni nesil tank eşit paylaşılacak

Yeni nesil muharebe tankı üretiminin katılımcı ülkelerin savunma sanayileri tarafından eşit paylaşılacağını ifade eden Pistorius, şu bilgiyi verdi:

Nisan ayında bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Mevcut plana göre 26 Nisan'da Paris'e gideceğim ve bu anlaşmayı imzalayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)