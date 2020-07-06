Almanya: Yakında Türkiye ile turizme başlayacağız

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Bareiss, Türk yetkililerle güvenli seyahat için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Ankara'nın koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelesini görmezden gelen Almanya, Türkiye'yi seyahatin yasak olduğu ülkeler listesinde tutmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'ya giderek, Türkiye'nin güvenli turizmini anlattı.

"TÜRKİYE İLE YAKIN ZAMANDA TURİZMİN BAŞLAYACAĞINDAN EMİNİM"

Alman hükümetinden konuyla ilgili son açıklama turizm sorumlusu Thomas Bareiss'ten geldi. Bareiss, Türkiye ile turizmin yakın zamanda başlayacağı konusunda emin olduğunu söyledi.

Geçen hafta hem Dışişleri hem de Kültür ve Turizm bakanlarıyla Berlin'de faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Bareiss, tatil yörelerinde vaka sayılarının az olması ve insanların sağlıklı şekilde tatile gidip gelme imkanı bulunması durumunda turizmin iki ülke arasında başlatılması için neler yapılabileceğini görüşeceklerini kaydetti.

"HIZLI ŞEKİLDE AÇILIM İÇİN HAZIRLIK YAPABİLİRİZ"

Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadelede çok şeyler yaptığını ifade eden Bareiss, "Durum iyi olursa -ki geçen hafta iyiydi- nispeten hızlı şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz." dedi.

Bareiss, Türk yetkililerle temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Her hafta durum değerlendirmesi yapıyoruz. Güvenli seyahat yapılması için görüşmelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.