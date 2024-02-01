Almanya'da 11 havalimanında grev: 200 bin yolcu etkilendi Birçok havalimanında görevli güvenlik çalışanları, ücret artışı talebiyle uyarı grevine gitti. Boş kalan havalimanı salonları kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Almanya, yine bir iş bırakma eylemiyle konuşuluyor.

Çeşitli iş kollarındaki çalışanlar, şartlarının iyileştirilmesi gerekçesiyle peş peşe grev kararı alıyor.

Ülkedeki 11 havalimanında görevli güvenlik personeli, ücretlerinin artırılmasını istiyor.

200 bin yolcu grevden etkilendi

Personelin uyarı grevi bu gece yarısına kadar devam edecek. Bu durum, 200 bin yolcuyu etkiliyor.

Havalimanlarındaki güvenlik personelini temsil eden Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile işverenler, çalışanların ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamadı.

11 havalimanında iş bıraktılar

Güvenlik çalışanları; Berlin-Brandenburg, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Stuttgart, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Erfurt ve Dresden havalimanlarında iş bıraktı.

Salonlar boş kaldı

Grev nedeniyle park halindeki uçak yoğunluğu kameralara yansıdı. Havalimanlarının salonlarında kimsenin olmayışı göze çarptı.

Personel greve giderken, iptal edilen uçak seferleri ekranlara yansıtıldı.