Euro
9.0713
0.08%
Dolar
7.3751
-0.11%
Altın
448.41
-0.24%
Borsa
1.477
-0.18%
Bitcoin
214.270
4.17%
EXEN Coin
10.73
-0.55%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Almanya'da 1129 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

    Avrupa ülkesinde son 24 saatte en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.
    • AA
    • 30.12.2020 - 09:42
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 10:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da 1129 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

    Almanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor.

    Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.

    EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI

    Son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı.

    Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

    Almanya da 1129 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti #1

    YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI

    Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

    Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin entübe edildiği vurgulandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir