Almanya'da 1129 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Avrupa ülkesinde son 24 saatte en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Almanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor.

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.

EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI

Son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI

Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin entübe edildiği vurgulandı.