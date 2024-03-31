Almanya'da 1996 reşit olmayan genç, askere alındı

Alman medyasında yer alan haberlere göre, henüz reşit olmayan 1996 kişi, kapsamlı fiziksel ve psikolojik yetenek testlerini başarıyla geçerek askere alındı.
Nöbet tutmuyorlar, eğitim amaçlı silah kullanıyorlar
Ancak bu gençler, nöbet tutma veya yurt dışı görevlerine katılma gibi tipik askeri faaliyetlerde bulunmuyorlar.
Onların silahları ise sadece eğitim amaçlı kullanılabiliyor.
Zorunlu askerlik, 2011'den beri profesyonel ve gönüllülük esaslı
Almanya'da zorunlu askerlik 2011 yılında kaldırıldığı için, şu anda 180 bin olan asker sayısının 2031 yılına kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor.
Ülkede askerlik sistemi profesyonel askerler ve gönüllülük esasına dayanıyor.
Alman ordusu, büyük bir personel sıkıntısı yaşıyor
Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl'ün 12 Mart'ta Berlin'de kamuoyuna sunduğu "2023 Değerlendirme Raporu"nda, Silahlı Kuvvetlerin en büyük zorluklarının personel, altyapı ve teçhizat eksikliği olduğu vurgulanmıştı.
Högl, ordunun "muazzam" personel açığı bulunduğunu belirterek, "Çıkardığımız sonuç ordunun yaşlandığı ve giderek küçüldüğüdür." şeklinde konuştu.
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