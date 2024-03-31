Almanya'da 1996 reşit olmayan genç, askere alındı Almanya ordusuna (Bundeswehr) geçen yıl 18 bin 802 yeni asker katıldığı ve bunların 1996'sının 17 yaşında olduğu açıklandı.

AA & Ensonhaber

Alman medyasında yer alan haberlere göre, henüz reşit olmayan 1996 kişi, kapsamlı fiziksel ve psikolojik yetenek testlerini başarıyla geçerek askere alındı.

Nöbet tutmuyorlar, eğitim amaçlı silah kullanıyorlar

Ancak bu gençler, nöbet tutma veya yurt dışı görevlerine katılma gibi tipik askeri faaliyetlerde bulunmuyorlar.

Onların silahları ise sadece eğitim amaçlı kullanılabiliyor.

Zorunlu askerlik, 2011'den beri profesyonel ve gönüllülük esaslı

Almanya'da zorunlu askerlik 2011 yılında kaldırıldığı için, şu anda 180 bin olan asker sayısının 2031 yılına kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ülkede askerlik sistemi profesyonel askerler ve gönüllülük esasına dayanıyor.

Alman ordusu, büyük bir personel sıkıntısı yaşıyor

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl'ün 12 Mart'ta Berlin'de kamuoyuna sunduğu "2023 Değerlendirme Raporu"nda, Silahlı Kuvvetlerin en büyük zorluklarının personel, altyapı ve teçhizat eksikliği olduğu vurgulanmıştı.

Högl, ordunun "muazzam" personel açığı bulunduğunu belirterek, "Çıkardığımız sonuç ordunun yaşlandığı ve giderek küçüldüğüdür." şeklinde konuştu.