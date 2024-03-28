Almanya'da 4 Türk'ün öldüğü yangının nedeni kundaklama Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği belirtilen savcılık ön raporunda, yangının kundaklama sonucu çıktığı ifade edildi.

AA & Ensonhaber

Solingen kentindeki dört katlı binada meydana gelen yangınla ilgili Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Solingen'de 1993'te Türk ailenin evi kundaklanmıştı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç Ailesi'nin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.