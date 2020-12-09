Almanya'da 590 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeniden salgının etkisi altına giren Avrupa ülkesinde en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Yetkililer, sert tedbirler alınmasını istiyor.

Almanya’da koronavirüs tablosu her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 815 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 218 bin 524’e yükseldi.

SON 24 SAATTE 590 ÖLÜM

Son 24 saatte 590 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 19 bin 932’ye çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu. Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 487 ile 2 Aralık’ta kaydedilmişti.

Ülkede koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da 902 bin 100 olarak açıklandı.

EYALETLERDEN EK TEDBİR

Almanya’da günlük koronavirüs vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesi sebebiyle geçen hafta, kasımın başından geçerli olan tedbirler 10 Ocak’a kadar uzatılmıştı.

Bazı eyalet yönetimleri de ayrıca ek önlemler alarak virüsün yayılma hızını düşürmeye çalışıyor.

Öte yandan federal hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina gibi kurumlar ve uzmanlar hükümetten koronavirüs önlemlerini daha da sertleştirilmesini istiyor.

'10 OCAK’A KADAR KAMUSAL HAYAT DURDURULSUN' TALEBİ

Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina’dan yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 24 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar Almanya genelinde kamusal hayatın büyük ölçüde durdurulması istendi.

"ŞİMDİ ÖNLEM ALINMAZSA SONUÇLARI AĞIR OLACAK"

Berlin Charite Hastanesi’nde çalışan Virolog Christian Drosten de önlemlerin daha da sertleştirilmesini talep ederek, şimdi önlemlerin alınmaması durumunda şubat ayında ekonomi için çok ağır sonuçları olacak tedbirlerin alınması gerekeceğini ifade etmişti.

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