Almanya'da 989 koronavirüs ölümü yaşandı

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerle birlikte toplam can kaybı 47 bin 622'e yükseldi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), salgına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, Almanya'da son 24 saatte 11 bin 369 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

TOPLAM VAKA VE CAN KAYBI

Toplam vaka sayısı 2 milyon 52 bin 28'e yükseldi. Son 24 saatte 989 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 47 bin 622'e çıktı.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin olduğu, bunlardan 2 bin 869'nun entübe edildiği aktarıldı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 145 bin kişiye korona aşısı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada bazı eyaletlerden verilerin sisteme tam olarak girilmediği, bu nedenle gün içinde rakamların güncellenebileceği ifade edildi.