Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
491.141
0.14%
BTXN Coin
12.71
6.09%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Bulutlu 27 C
    Almanya'da asgari ücrete yüzde 22 zam yapıldı

    Almanya'da asgari ücrete yüzde 22 zam yapıldı

    Almanya'da hükümet, asgari ücreti yüzde 22'lik zamla 1700 eurodan 2 bin 100 euroya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Küresel ölçüde etkili olan yüksek enflasyon ekonomide en önemli gündemlerden biri...

    Koronavirüs pandemisi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte kendini derinden hissettiren ham maddeye erişim sıkıntısı ve tedarik zincirindeki kırılmalar ülke ekonomilerini sarsmaya devam ediyor.

    Enflasyon artışına karşı asgari ücret artışı ile alım gücüne ilk destek Almanya'dan geldi.

    Asgari ücret 1700 eurodan 2 bin 100 euroya çıktı

    Aralık ayında iktidara gelen koalisyon hükümetinin hedefleri arasında da yer alan asgari ücrete yüzde 22 zam Federal Meclis'ten geçti.

    Kabul edilen tasarıya göre asgari ücret saatlik 9,5 eurodan 12 euroya çıktı. Bu rakam aylıkta, 1700 eurodan 2 bin 100 euroya çıkmış oluyor.

    Almanya da asgari ücrete yüzde 22 zam yapıldı #1

    "Hayatlarındaki en büyük ücret zammı"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma Bakanı Hubertus Heil, asgari ücrete getirilen zammı "emeğe saygı" olarak nitelendirerek, düşük gelirliler için bu artırımın "hayatlarındaki en büyük ücret zammı" anlamına geldiğini söyledi.

    Heil, mevcut fiyat artışları göz önünde bulundurulduğunda bunun hissedilir bir rahatlama anlamına geleceğini belirtti.

    Heil, asgari ücret artırımından başta Almanya'nın doğusundaki çalışanlar ve kadınlar olmak üzere 6 milyon kişinin yararlanacağını söyledi.

    Almanya'da asgari ücretin1 Temmuz'da saatlik 10,45 euroya çıkarılması bekleniyordu.

    Almanya da asgari ücrete yüzde 22 zam yapıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Trabzon'da şampiyonluk merdiveni
    Futbol

    Trabzon'da şampiyonluk merdiveni

    Sultangazi'de zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı
    3. Sayfa

    Sultangazi'de zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı

    Görüş Bildir