Almanya'da aşırı sağ şüphesi: 400 polis mercek altında Eyaletlerde görevli yüzlerce polis, komplo teorileri ürettikleri şüphesiyle soruşturma geçirdi. Federal Polis Komiseri Grötsch, "Tehlike her zamankinden daha büyük" dedi.

AA

Almanya'da aşırı sağcı, popülist, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yükselişi, Avrupa ülkesinde tartışma konusu oldu.

Emniyet teşkilatı içindeki aşırı sağ yapılanmasına ilişkin şüpheler sonrası soruşturma düğmesine basıldı.

Almanya'da emniyette halihazırda görevli olan yüzlerce polis memuru hakkında aşırı sağ görüşe sahip olduğu şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

400 polise 'aşırı sağ' soruşturması

Stern ve RTL tarafından 16 eyaletin içişleri bakanlığından elde edilen bilgilerle yapılan araştırma sonucuna göre, eyaletlerde görevli 400 polisin aşırı sağ görüşlü olduğu ya da çeşitli komplo teorileri ürettikleri şüphesiyle soruşturma veya disiplin soruşturması geçirdikleri belirtildi.

Araştırmada Berlin, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Bremen ve Thüringen olmak üzere 4 eyaletten güncel rakamlar sağlanamadığı için söz konusu sayının çok daha yüksek olabileceği aktarıldı.

"Bu tür kişiler polisliğe başvurmamalı"

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, araştırmacılara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Anayasa temelinde hareket etmeyen, bunun yerine aşırılıkçı görüşlerin peşinde koşan polis memurları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından büyük bir tehlikedir.

Reul, bu tür kişilerin polislik mesleği için başvurmaması gerektiğini vurguladı.

"Tehlike her zamankinden daha büyük"

Alman Federal Meclisi Polis Komiseri Uli Grötsch ise muazzam bir tehdit potansiyeli gördüğünü ifade ederek şöyle dedi:

Aşırı sağcıların kasıtlı olarak polisi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı bir zamanda yaşıyoruz.



Tehlike her zamankinden daha büyük. Tüm ülke için ve dolayısıyla bu polis için de geçerli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)