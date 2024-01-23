Almanya'da askerlik tartışması: Yabancılar askere alınsın mı? Almanya'da askeri personel açığını kapatmak için yabancıların orduya alınması planını okurlarına duyuran Bild gazetesindeki uzman yorumlarına göre bu durum "Toplumsal iflasın ilanı" anlamına geliyor.

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Avrupa'da, 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşından sonra başlayan güvenlik krizi derinleşiyor.

Bu kapsamda ordularını güçlendirmek isteyen Avrupa ülkeleri farklı projeler üzerinde duruyor.

Bu planların en önemli parçası olan insan gücünden yoksun Avrupa'da bu durum da başlı başına bir kriz olarak ortaya çıkıyor.

Avrupa ülkelerinde askere katılma sayıları yok denecek kadar az olunca ülkeler farklı yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Almanya o ülkelerden biri...

Alman yayın organı Bild'in haberine göre Almanya ordudaki personel açığı nedeni ile vatandaşlığı olmayan yabacıları orduya kabul etmeyi planlıyor.

Bu hazırlık ülkedeki tartışmaların başında geliyor. Çünkü bu durum hem uzmanlardan hem de Alman halkında endişeye neden oldu.

Alman ordusunda yıllık personel açığı kapatılamıyor

Rusya'ya karşı her fırsatta hazır olduğunu belirten Almanya'da bu açıklamaların aksine Almanya Silahlı Kuvvetleri'nde (Bundeswehr) ciddi bir personel krizi yaşanıyor.

180 bin erkek ve kadın hizmet verdiği Almanya ordusunda personel sayısının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak yaşlanan nüfus nedeniyle yıllık 20 bin asker açığı bile kapatılamıyor.

İşte yabancıları askere alma planı da burada ortaya çıkıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı açıklamalarda bu konuya değindi.

Vatandaş olmayan ikinci ve üçüncü kuşak askere alınabilir

Pistorius, verdiği röportajda personel açığı için hareke geçildiğini ve yabancıların Alman ordusuna alınması teklifini değerlendirdiklerini duyurdu.

Savunma Bakanı Pistorius bu uyglamayı Avrupa'da uygulayan ilk ülkenin Almanya olmayacağını vurgulayarak "savaşa hazır olmalıyız" dedi.

Detayları henüz tam olarak açıklanmayan plana göre Almanya'da yaşayan ancak vatandaşlığa sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin askere alınması planlanıyor.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) de teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

"Çok az Alman askere gittiği için"

Bu konuda hükümet ve muhalefet istekli dururken uzmanlar endişelerini dile getiriyor.

Alman yanın organlarında günün en dikkat çeken haberleri bu konu hakkındaydı.

Bild gazetesi bugün konuya ilişkin detaylı analizinde "Çok az Alman askere gittiği için bu işi artık yabancıların yapması planlanıyor" ifadesini kullandı.

Gazetede bu alandaki örnek olacak Avrupa ülkelerine yer verildi.

Gazetenin haberine göre, Belçika askerlik çağındaki tüm AB vatandaşlarının orduya katılmasına izin veriyor. Danimarka da kendi dillerini konuşmaları şartıyla AB vatandaşlarını askere kabul ediyor. İrlanda ise ülkede beş yıldan fazla yaşamış olan üçüncü ülke vatandaşlarını bile ordusuna kabul ediyor.

Alman uzmanlar endişeli: Toplumsal iflasın ilanıdır

Gazetede uzmanların endişe belirten açıklamalarına da yer verildi.

Almanya'nın ünlü askeri tarihçisi Sönke Neitzel Bild'e verdiği demeçte "Alman olmayan biri yabancı bir ülke için savaşır mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Bundeswehr Üniversitesi'nden tarihçi Michael Wolffsohn ise personel sıkıntısının çok uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çekerek "Artık ülkelerini savunmak isteyen yeterli sayıda vatandaş yoksa bu toplumsal iflasın ilanıdır." dedi.

Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung ise boş kışlalar göz önüne alındığında teklifin değerlendirilebileceğini belirterek "Askere alınacak kişiler yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan AB vatandaşlarıysa kesinlikle değerlendirebilir.” ifadelerini kullandı.

Bu durum Almanya'da yaşayan Türkleri nasıl etkiler

Peki ülkedeki yabancılar duruma nasıl bakıyor.

Planın hayata geçmesi durumunda bunun Almanya'da yaşayan Türkleri etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.

Konu hakkında konuşan FDP'li vekiller, askere alınacak yabancıların Avrupa'dan seçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Alman ZDF kanalı ise söz konusu uygulamanın askere giden kişilerin Alman vatandaşlığı almasını kolaylaştıracağını yazdı.