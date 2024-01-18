Almanya'da Başbakan Scholz dedikoduları: Koltuğu Pistorius'a devredebilir Şansölye Scholz'un çalışmalarından duyulan rahatsızlığın her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Koltuğun, Savunma Bakanı Pistorius'a geçebileceği belirtiliyor.

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti zor günlerden geçiyor.

Koalisyona liderlik eden Başbakan Olaf Scholz'un görevinden ayrılabileceğine dair söylentiler var.

Bir sonraki Alman federal seçimlerinin en geç 26 Ekim 2025'te düzenlenmesi planlanıyor. Scholz hükümetinin ise seçimleri görmeden dağılacağına ilişkin yorumlar yapılıyor.

"Scholz'un çalışmalarından duyulan memnuniyetsizlik artıyor"

Alman basınından Bild gazetesi, "Şansölyenin Pistorius ile değiştirilmesine yönelik SPD simülasyon oyunları" başlıklı haberinde şöyle dedi:

SPD'de 65 yaşındaki Şansölye Olaf Scholz'un çalışmalarından duyulan memnuniyetsizlik artıyor.



Parti çevrelerinde şansölyeliğin 63 yaşındaki (Savunma Bakanı) Boris Pistorius'a devredilmesi ihtimali bile konuşuluyor.

En popüler politikacı Pistorius

Savunma Bakanı Pistorius'un, Almanya'nın açık ara en popüler politikacısı olduğu vurgulandı.

Başbakan Scholz'un ise şimdiye kadarki Alman hükümet liderleri arasında en düşük anket notlarına sahip olduğu belirtildi. Bunun, Sosyal Demokratlar arasında alarma neden olduğuna dikkat çekildi.

Tartışılan soru: Scholz'a kim 'Olaf, bitti' diyecek

Scholz döneminde başbakanlığın "telafi edilemeyecek şekilde kaybedildiği" görüşü paylaşılan haberde şunlar aktarıldı: