Almanya’da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Üzerinde bazı yazıların yer aldığı araç, başbakanlık binası önündeki demir barikatlara çarptı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Başbakanlık binasına saldırı girişiminde bulunuldu.

Saldırgan, aracıyla bu sabah başbakanlık binasının ana kapsının demir barikatlara çarptı. Saldırgana polis müdahale etti.

ARACIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR

Aracın üzerinde “Lanetlenmiş çocuk ve yaşlılar katilleri” ve “küreselleşme politikasını durdurun” yazılar yer aldı.

MERKEL TOPLANTIDAYDI

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında bakanlar kurulu toplantısı yapılıyordu.

Video konferansla düzenlenen toplantıda Merkel, bakanlarla kilitlenme tedbirlerinin ülke genelinde uzatılmasını görüşüyordu.

GÖZALTINA ALINDI

Berlin polisi, ekiplerin bölgede olduğunu ve sürücünün gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.