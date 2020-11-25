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    Almanya’da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

    Üzerinde bazı yazıların yer aldığı araç, başbakanlık binası önündeki demir barikatlara çarptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.11.2020 - 13:09
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 13:31
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    Almanya’da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

    Almanya’nın başkenti Berlin’de Başbakanlık binasına saldırı girişiminde bulunuldu.

    Saldırgan, aracıyla bu sabah başbakanlık binasının ana kapsının demir barikatlara çarptı. Saldırgana polis müdahale etti.

    ARACIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR

    Aracın üzerinde “Lanetlenmiş çocuk ve yaşlılar katilleri” ve “küreselleşme politikasını durdurun” yazılar yer aldı.

    Almanya’da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi #1

    MERKEL TOPLANTIDAYDI

    Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında bakanlar kurulu toplantısı yapılıyordu.

    Video konferansla düzenlenen toplantıda Merkel, bakanlarla kilitlenme tedbirlerinin ülke genelinde uzatılmasını görüşüyordu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Berlin polisi, ekiplerin bölgede olduğunu ve sürücünün gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Almanya’da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi #2

    Almanya’da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi #3

    Almanya’da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi #4

    Almanya’da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi #5

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