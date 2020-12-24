Almanya'da binden fazla Türk, koronavirüsten hayatını kaybetti

Cenaze işlemleri için Türk misyonlarına yapılan başvuru sayısı belli oldu.

Almanya'da koronavirüs salgını kaynaklı vaka ve ölümlerdeki yükseliş devam ediyor.

Avrupa ülkesinin koronavirüs salgınına ilişkin yeni verileri paylaşıldı.

VEFAT EDEN TÜRKLERİN SAYISI

Bugüne kadar Türk misyonlarına, hayatını kaybeden 1006 kişinin cenaze işlemleri için müracaat yapıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 32 bin 195 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

VAKA VE ÖLÜMLER

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 587 bin 115’e yükseldi. Son 24 saatte 802 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 28 bin 770’e çıktı.