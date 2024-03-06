Almanya'da bir adam tam 217 kez koronavirüs aşısı yaptırdı Almanya'da 62 yaşındaki bir adam tam 217 kez koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıların 29 ayda özel kliniklerden satın alınarak yapıldığı öğrenildi.

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Almanya'da bu kadarına da ne gerek var dedirtecek bir durum yaşandı.

Ülkede 62 yaşındaki bir erkek, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Kovid-19 aşısı olduğu belirtildi.

Aşılar, 29 ayda özel kliniklerden satın alınarak yapıldı.

Tam 217 kez koronavirüs aşısı yaptırdı

Erlangen-Nurember Üniversitesi araştırmacıları, kişi ile irtibata geçti ve kendisine testler yapıldı. Söz konusu erkekte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

BBC'de yer alan habere göre uzmanlar, bu kadar çok aşı olmanın hücrelerde yorgunluk oluşturmasından kaygılıydı. Ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Vakanın daha önce koronavirüse de yakalanmadığı tespit edildi.

Daha önce yakalanmadı: Kendisini testlerden geçirdik

Üniversitenin Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Kilian Schober, "Bu vakayı gazete haberlerinden öğrendik. Daha sonra kendisiyle temas kurduk ve Erlangen'de bazı testlerden geçirmek istediğimizi söyledik. Çok ilgi gösterdi." dedi.

Dr. Schober, "Çalışmayı yaptığımız sırada, kendi ısrarı sonucu vakaya yine Covid aşıları yapıldı. Daha sonra numuneleri, bağışıklık sisteminin aşıya verdiği tepkiyi tam anlamıyla belirlemek için kullanma fırsatımız oldu." dedi.

Öte yandan araştırmacılar, bu kadar çok aşılanmayı teşvik etmediklerini belirtiyor.