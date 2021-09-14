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    Almanya'da bir kişi, Angela Merkel'in heykelini yaptırdı

    Almanya'da yakın zamanda görevi bırakmaya hazırlanan Angela Merkel'e duyduğu hayranlığı göstermek isteyen bir işletme sahibi, başbakanın 10 bin euro'luk dev bir balmumu heykelini yaptırdı.
    • AA
    • 14.09.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 15:30
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    Almanya'da bir kişi, Angela Merkel'in heykelini yaptırdı

    Almanya'nın Bremerhaven kentindeki bir Yunan kökenli restoran sahibi Alexis Vaiou, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dev bir balmumu heykelini yaptırarak işletmesinde sergilemeye başladı.

    Vaiou, heykeli, pandemi sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan restoran sahiplerinin Merkel'in emekli olmasından sonra işletmelerine girmesine izin vermeyeceklerini söylediklerini duyduktan sonra sipariş etmeye karar verdiğini söyledi.

    GÜMRÜKTE SORUN YAŞANSA DA GETİRİLDİ

    Heykeli Şangay'dan sipariş ettiğini belirten Vaiou, maliyetinin 10 bin euro olduğunu ve gümrükten geçirilirken sorun yaşadığını belirtti.

    Başbakanlık Ofisi, heykelin kar amacıyla gösterilmemesi şartıyla kullanılabileceğini açıkladı.

    Almanya'da bir kişi, Angela Merkel'in heykelini yaptırdı

    MERKEL, EMEKLİYE AYRILIYOR

    Almanya, 26 Eylül’de genel seçimler için sandığa gidecek. Bu seçimler, 16 yıl sonra bir daha aday olmayan Başbakan Angela Merkel için de emeklilik yolunun başlangıcı.

    Almanya da bir kişi, Angela Merkel in heykelini yaptırdı #1

    Almanya da bir kişi, Angela Merkel in heykelini yaptırdı #2

    Almanya da bir kişi, Angela Merkel in heykelini yaptırdı #3

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