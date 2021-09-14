Almanya'da yakın zamanda görevi bırakmaya hazırlanan Angela Merkel'e duyduğu hayranlığı göstermek isteyen bir işletme sahibi, başbakanın 10 bin euro'luk dev bir balmumu heykelini yaptırdı.

Almanya'nın Bremerhaven kentindeki bir Yunan kökenli restoran sahibi Alexis Vaiou, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dev bir balmumu heykelini yaptırarak işletmesinde sergilemeye başladı.

Vaiou, heykeli, pandemi sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan restoran sahiplerinin Merkel'in emekli olmasından sonra işletmelerine girmesine izin vermeyeceklerini söylediklerini duyduktan sonra sipariş etmeye karar verdiğini söyledi.

GÜMRÜKTE SORUN YAŞANSA DA GETİRİLDİ

Heykeli Şangay'dan sipariş ettiğini belirten Vaiou, maliyetinin 10 bin euro olduğunu ve gümrükten geçirilirken sorun yaşadığını belirtti.

Başbakanlık Ofisi, heykelin kar amacıyla gösterilmemesi şartıyla kullanılabileceğini açıkladı.

Almanya'da bir kişi, Angela Merkel'in heykelini yaptırdı

MERKEL, EMEKLİYE AYRILIYOR

Almanya, 26 Eylül’de genel seçimler için sandığa gidecek. Bu seçimler, 16 yıl sonra bir daha aday olmayan Başbakan Angela Merkel için de emeklilik yolunun başlangıcı.