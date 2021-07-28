Almanya'da bodrumunda 2. Dünya savaşındaki tankı sakladı

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tank ve envai çeşit teçhizatı bodrumunda saklayan vatandaşın hakkında verilecek karar ülkede gündem oldu.

Korona vakalarının tartışıldığı Almanya'da bir başka gündem bodrumunda İkinci Dünya Savaşı tankı, uçaksavar silahı ve torpido depolayan emekli vatandaş oldu.

Paleti olmayan tankı çıkarmak ve bir alçak yükleyiciye itmek 20 askerin yaklaşık dokuz saatini aldı. Alman ordusunun yardımıyla çıkarılan eşyaların akıbeti konuşulurken, yaşlı adamın davasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

ABD MÜZESİ TANKI SATIN ALMAK İSTİYOR

Yaşlı adamın avukatına göre, bir ABD müzesi, 50 ton ağırlığında ve 6,7 metre uzunluğundaki 1943 yapımı Panther tankını satın almak istiyor. Birçok uzman tankı, Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’nda kullandığı en verimli araç olarak tanımlıyor.



Bununla birlikte, yerel basında çıkan haberlere göre, çeşitli askeri silah ve savaş koleksiyoncuları, saldırı tüfekleri ve tabancalar da dahil olmak üzere evden ele geçirilen çeşitli başka silahları satın almaya ilgi duyduğunu açıkladı.

Heikendorf Belediye Başkanı Alexander Orth, askeri teçhizatın keşfine şaşırmadığını belirterek, "Görgü tanıklarına göre 1978'deki kar felaketi sırasında adam tankın içindeydi" ifadelerini kullandı.

SANIK HURDA OLDUĞU İÇİN ALDIĞINI SÖYLÜYOR

Öte yandan avukatlar, olası bir ertelenmiş ceza ve 500 bin euroya kadar para cezası konusunda görüşmelerde bulunuyor. Davanın merkezinde, adamın tankı ve silahları elinde tutarak Almanya'nın Savaş Silahları Kontrol Yasası’nı çiğneyip çiğnemediği yer alıyor. Söz konusu mevzuat, savaş silahlarının üretimini, satışını ve nakliyesini kontrol ediyor.

Sanığın avukatı, tankın işlevsel olmadığını ve hurda metal için satın alındığını savunuyor.



Diğer taraftan, Alman askerlerinin paletsiz olan tankı çıkarması ve bir kamyona yüklemesi dokuz saat sürdü.

Davaya ilişkin nihai kararın ise önümüzdeki ay çıkması bekleniyor.