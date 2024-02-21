Almanya'da casus dron alarmı: Askeri eğitim alanlarında tespit edildi Almanya Silahlı Kuvvetlerinin askeri eğitim alanları üzerinde geçen yıl casusluk yaptığından şüphelenilen 446 dron tespit edildiği açıklandı.

AA & Ensonhaber

Alman kamu yayıncı kuruluşları WDR ve NDR'nin haberinde, dronların güvenlik riski oluşturduğunu düşünen yetkililerin, bunların Ukraynalı askerlerin eğitimi konusunda Rusya adına casusluk yaptığından endişe duydukları ifade edildi.

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Haberde ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaşın ardından o dönem Alman Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Carsten Breuer'in "kışlaların üzerinde insansız hava araçlarının keşif uçuşlarına" karşı uyarıda bulunduğuna işaret edilerek, ertesi yıl Silahlı Kuvvetlerin kendi insansız hava araçlarından oluşan görev gücünü kurduğu ve daha fazlasının Savunma Bakanlığınca "gizlilik" gerekçesiyle açıklanmadığı belirtildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından rakamların keskin bir şekilde arttığı belirtilen haberde, Eylül-Aralık 2021 döneminde 9, 2022'de 172 ve 2023'te ise 446 insansız hava aracının askeri eğitim sahaları üzerinde gözlendiğinin rapor edildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Almanya Savunma Bakanlığının, kolay şekilde temin edilebilen ve yabancı istihbarat örgütlerince kullanılabilen küçük insansız hava araçlarına karşı koruma ve önlemleri arttırdığı ifade edildi.