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    Almanya'da çevreciler, otoyolda eylem yaptı

    Hükümetin iklim politikasını protesto eden grup, yolları araç geçişine kapattı. Polisin müdahalesi ise sert oldu.
    • 05.12.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:48
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    Almanya'da çevreciler, otoyolda eylem yaptı

    Almanya, çevreci grubun gösterisine sahne oldu.

    Letzte Generation (Son Kuşak) üyesi çok sayıda aktivist, bulundukları yerlerdeki yollarda araçların geçişine izin vermedi.

    Yollarda oturarak araç geçişine izin vermediler

    Münih ve Berlin'de, hükümetin çevre ve iklim politikasına karşı protesto düzenlendi.

    Twitter’dan yayınlanan görüntülerde, Münih kent merkezinde ve çevre otoyolunda işlek caddelerde oturma eylemi yapanlar, ellerini yere yapıştırdı.

    Almanya'da çevreciler, otoyolda eylem yaptı ViDEO

    Polisin sert müdahalesi kamerada

    Polis, eylemcilerin trafiği tehlikeye attıklarını ve bu nedenle otoyolu trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

    Berlin'de de 4 noktada eylem yapan aktivistlerin trafiği felç ettikleri görüldü. Polis, yolun ortasında oturan göstericilerden birini yerde sürükleyerek kenara çekti.

    Almanya da çevreciler, otoyolda eylem yaptı #1

    "Hükümet adım atmadı"

    Letzte Generation tarafından yapılan basın açıklamasında, iklim felaketine karşı önlemlerin alınması talebinde bulundukları ancak hükümetin bir adım atmadığı ifade edildi.

    AA'nın haberine göre, eylemciler arasında daha önceki eylemler nedeniyle hapis yatan ve ağır para cezalarına çarptırılan çok sayıda kişi olduğu aktarıldı.

    Almanya da çevreciler, otoyolda eylem yaptı #2

    "Devlet buna seyirci kalamaz"

    Kuzey Ren Vestfalya Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, Letzte Generation üyelerini sert dille eleştirdi.

    Deutschlandfunk radyosuna konuşan Reul, eylemcilerin sınırı aştıklarını belirterek, "Devlet buna seyirci kalamaz ve devam etmesine izin veremez." dedi.

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