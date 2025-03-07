Almanya'da çıplaklar plajında mayo giymek yasaklandı

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Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rostock kenti, çıplaklar plajı ile tüm dünyanın bildiği bir bölge.

Birçok kez ilginç olay ve görüntülerin çıktığı çıplaklar plajı, bu defa daha dikkat çekici bir gelişme ile gündeme oturdu

Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rostock kentinde, çıplaklar plajında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

MAYO GİYMEK YASAKLANDI

Çıplaklar plajına kıyafetle gelen ziyaretçilerin rahatsızlık yarattığı gerekçesiyle, artık mayo giymek yasaklandı.

Geçtiğimiz hafta alınan kararla, çıplaklık kuralına uymayan ziyaretçilerin görevliler tarafından plajdan uzaklaştırılmasına izin verildi.

KIYAFETLİ ZİYARETÇİLER RAHATSIZLIK YARATIYOR

Rostock Turizm yetkilisi Moritz Naumann, bu kararın, kıyafetli ziyaretçilerin varlığından rahatsızlık duyan naturistlerden gelen yoğun şikayetler üzerine alındığını belirtti.

Ancak, kıyafetli kişilerin yalnızca gerginlik yaratmaları halinde plajdan çıkarılacağını da ekledi.

"YA SOYUN YA DA AYRIL"

Naturist kültürün giderek azaldığını vurgulayan Naumann, bu nedenle Rostock’taki resmi çıplaklar plajı sayısının 37’den 27’ye düşürüldüğünü söyledi.

Kentin 15 kilometrelik sahil şeridi, nüdist, karma kullanım ve kıyafet zorunlu plajlar olarak dikkatlice bölünmüş durumda.

Ancak artık çıplaklar plajına gelenler için net bir kural geçerli: "Ya soyunun ya da ayrılın!"