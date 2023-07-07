Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigara yasaklanıyor Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, içinde çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillere sigara içme yasağı getirilmesinin planlandığını aktardı.

AA

Avrupa'da sigara içilecek yerlerde kısıtlamalara gidiliyor.

Şimdi de araç içlerinde eğer bundan etkilenecek kişiler varsa, sigara içilmesinin yasaklanması planlanıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplumda çocukların ve hamilelerin daha fazla korunmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu kural, bazı eyaletlerde şimdiden uygulanmaya başlandı.

Sigara yasağı getirilmesi şart

Bakan Lauterbach, araçla giderken içinde çocuklar ve hamileler bulunduğunda sigara yasağı getirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

"Küçük çocuklarda ve hamilelerde hasar oluşuyor"

Bu uygulamanın daha önce yürürlüğe girmesi gerektiğini aktaran Lauterbach, şu değerlendirmede bulundu:

(Sigara içilmesinden dolayı) Özellikle küçük çocuklarda ve hamilelerde kalıcı hasarlar oluşuyor.

"Sigara içme yasağı getirilmesine ilişkin yasa taslağı hazır"

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanlığı da içinde çocuklar ve hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigara içme yasağı getirilmesine ilişkin yasa taslağı hazırladı.

Bakanlar Kurulu'na gelecek

Taslak, diğer bakanlıklarla istişare edildikten sonra Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.

3 bin euroya kadar para cezası

Daha önce birçok eyalet yönetimi söz konusu yasağın getirilmesi konusunda inisiyatif başlatmış ve otomobillerde yasağı ihlal edenlere 3 bin euroya kadar para cezası verilmesi istenmişti.