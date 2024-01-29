Almanya'da DAVA alarmı: Türkler parti kurdu Almanya'da yaşayan Türklerin kurduğu partinin oy potansiyeliyle ilgili çeşitli hesaplamalar yapıldı. Ülkede hem oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısına hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülaritesine dikkat çekildi.

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Almanya, ülkede kurulan yeni bir partiyi konuşuyor.

"Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" anlamına gelen ve kısaltması "DAVA" olan parti, Avrupa ülkesinde gündem oldu.

Bild gazetesi, Türkler tarafından hayata geçirilen söz konusu siyasi partiyle ilgili gelişmeleri aktarırken, "Türkiye AB üyesi değil ama AB Parlamentosu'nda yer almak elbette harika olur." dedi.

Almanya'da gündem DAVA

Partinin Türkiye ile bağları olduğu yönünde ifadeler kullanılan haberde, şöyle denildi:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran'daki Avrupa seçimleri yarışına 'DAVA' adlı kendi partisini gönderiyor! DAVA, AK Parti'nin bir kolu.

5 milyon oyluk seçmen potansiyeli

Almanya'da, Alman pasaportuna ve oy kullanma hakkına sahip 2,5 milyon Müslüman olduğu belirtildi.

Nisan 2024'ten itibaren planlanan vatandaşlık yasasının değişmesi halinde, 2,5 milyon Müslüman Alman vatandaşının daha oy kullanma hakkına sahip olacağına dikkat çekildi.

Matematiksel olarak DAVA için 5 milyon oyluk bir seçmen potansiyeli olduğu vurgulandı.

"Erdoğan, Almanya'daki Türkler arasında popüler"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki destekçileriyle ilgili son istatistikler de paylaşıldı: