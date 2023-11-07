Almanya'da devlet yardımıyla geçinen mülteci: Çalışmaya hevesimiz yok Almanya'da çalışan nüfusun vergileri ile geçinen bir mültecinin, "Çalışmak istemiyorum, sosyal yardımlar sayesinde refah içinde yaşıyorum." sözleri halkın hükümeti eleştirmesine neden oldu. Mültecinin rahat tavırları sosyal medyada gündem yarattı.

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ensonhaber.com

Her yıl binlerce göçmen Orta Doğu'dan Avrupa'ya iltica ediyor.

Ödenen sosyal yardımlar sebebiyle mültecilerin Avrupa'daki birinci tercihleri genellikle Almanya oluyor.

Koronavirüs pandemisi ve dünyayı etkileyen son savaşlardan sonra ortaya çıkan enflasyonist ortamda çalışan nüfusun güçlükle geçinebildiği Almanya'da mültecilere yapılan yardımlar eleştiri konusu...

Çalışan nüfusun haricinde emeklilerin de enflasyon oranında alamadıkları zamlar sebebiyle, mültecilerin refah seviyesinin Almanya vatandaşlarından yüksek olması dikkat çekiyor.

Çalışmayı tercih etmiyorlar

Bu kapsamda Almanya'ya 2 yıl önce iltica eden Afgan ailenin bir Alman kanalı için vermiş olduğu röportaj, ülkede büyük tepki çekti.

5 kişilik ailede kimse çalışmamasına rağmen, ailenin devlet yardımları ile refah içinde yaşaması, Alman vatandaşlarının hükümete sert eleştirilerde bulunmasına neden oldu.

Refah içinde yaşıyorlar

Çok iyi Almanca konuşmasına rağmen, 'Almancam iyi değil' diyerek çalışmayan karı koca işsizlik parasıyla geçiniyor.

120 m2 alana sahip 4 odalı bir evde yaşayan aile, devlet tarafından harcaması için her ay 2 bin euroya yakın para alıyor.

Öte yandan, söz konusu ailenin kira, fatura, hastane masrafları, anaokulu masrafları, Almanca kursu masrafları gibi birçok giderleri devlet tarafından karşılanıyor.

Geçinmeleri için her ay 3200 Euro ödeniyor

Tüm ödemeler hesaplandığında bu ailenin Almanya'ya bir aylık masrafı 3200 Euro'dan fazla tutuyor.

Bu ücret Almanya'da tam zamanlı çalışan birçok ailenin toplam gelirinden daha fazla...

"Okumayı düşünüyorum"

Röportaj veren Afganistanlı mülteci "Almanya'da çalışmıyorsunuz fakat devlet size yardım ediyor. Durumunuzdan memnun musunuz?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

Durumumuzdan çok memnunuz. Devlet bize her türlü imkanı sağlıyor. Okumak, yaşamak, çocuklarımızla ilgilenmek... Şu anda çalışmayı düşünmüyorum, çünkü ilk önce Almancamı geliştirmem gerekiyor. Almancamı geliştirdikten sonra üniversite okumak yada master yapmayı planlıyorum. Herhangi bir işte çalışamayız, çünkü ben ve eşim Afganistan'da üniversite mezunuyuz.

"Çalışmak için isteğimiz de hevesimiz de yok"

Mülteci adamın karısına fikirleri sorulduğunda ise kadın durumlarını şöyle anlattı:

Çalışmak için hazır değiliz. Biz Afganistan'da hizmet sektöründe yada beden gücü ile yapılacak bir işte çalışmadık. Bizim bu alanlarda bir tecrübemiz yok. Bu alanlarda çalışmak için bir isteğimiz de yok hevesimiz de yok. Biz üniversite mezunuyuz. Şu anda çocuklarımızla ilgilenmek için zamana ihtiyacımız var. Evde çok fazla işlerimiz oluyor. Bu yüzden şu an çalışmaya hazır değiliz.

Çalışan Almanlar işsizler için her ay vergi ödüyor

Nüfusun çoğunluğunun 1500 ile 2500 Euro arası kazandığı Almanya'da ev kiraları 1000 Euro'dan başlıyor.

Diğer yandan Almanya vatandaşları, işsizlere yardım edilmesi için her ay maaşlarından bir kısmını işsizlik vergisi olarak ödüyor.

Çalışan nüfusun vergileri ile geçinen mültecilerin rahat tavırları Almanya'da hükümete yönelik büyük bir eleştiri konusu oldu.