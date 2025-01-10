Almanya'da 'Döner Partisi' kuruldu: Seçimlere girecek

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Almanya'nın gündeminde erken seçim var...

Hükümet koalisyonunun dağılmasının ardından 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak olan Almanya'da, federal seçime katılmak için 56 parti ve siyasi dernek başvuruda bulundu.

Fakat bu seçimde yeni kurulan ve seçime katılmak için destek imzası toplayan bir parti, dikkatleri üzerine çekti.

DÖNER PARTİSİ

Frankfurt'ta bir grup genç tarafın tarafından "Döner Partisi' kuruldu.

Kendilerini “Almanya'nın en lezzetli partisi” olarak tanımlayan parti, açtığı resmi sitede vaatleri ile ön plana çıkıyor.

"DÖNER 3,5 EURO OLACAK"

Sitelerinde vizyonlarından bahseden parti, “Tatsız tuzsuz gri yulaf lapasından sıkıldınız mı? O zaman doğru yere geldiniz! En modern yapıları ve konuları en iyi kebap fiyatlarıyla birlikte sunuyoruz” diyor.

Adı kadar vaatleri ile de dikkat çeken partinin en önemli hedefi ise, dönerin fiyatının 3.50 Euro olması...

SEÇİME KATILMAK İSTİYORLAR

Partinin resmi adı "Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen" yani "Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi" olarak açıklandı.

"Döner Partisi' ismi ise, partinin resmi isminin baş harflerinden oluşan kısaltma ile ortaya çıktı.

İnternet sitesinden döner, kebap bağışının yanı sıra imza da tplayan partinin, seçime katılabilmesi için 27 bin imzaya ulaşması gerekiyor.

Federal Seçim Komitesi, şimdi 23 Şubat'taki seçimde aday olmak için gerekli koşulların karşılanıp karşılanmadığına karar verecek.

PARTİNİN VAATLERİ

Hedeflerini 5+1 programı ile açıklayan Döner Partisi, işte bunları hedefliyor:



Temel 1 - Geleceğe Yönelik Altyapı

Güçlü bir altyapı, toplumumuzun ve güçlü bir ekonominin temelidir.

Yolculuk ettiğimiz yolların, elektrik akışının sağlandığı hatların ve ekonomimizin yüklerini taşıyan demir yollarının hak ettiği ilgiyi ve bütçeyi almasını istiyoruz.

Temel 2 - İnsan ve Doğa İçin Sağlık

Sağlık her şey değildir – ama sağlık olmadan her şey hiçbir şeydir.

Yakındaki ormanda rahatlatıcı bir yürüyüşten, uzman doktora yapılacak kısa bir randevuya kadar sağlığı her zaman çeşitli faktörlerin etkileşimi olarak görüyoruz ve bu nedenle yerel doğamızı daha fazla korumayı ve tıbbi hizmetleri iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Temel 3 - Değerli Çalışma ve Girişimcilik Cesareti

Herkes, başarısına gururla bakabilmelidir.

Almanya'yı Avrupa'nın en yüksek şirket kurma yoğunluğuna sahip, en iyi çalışma koşullarına ve en motive çalışanlara sahip bir ülke yapmak için teşvikler, düzenlemeler ve yalın bürokrasi ile bir çerçeve kurmak istiyoruz.

Temel 4 - Modern ve İnsan Odaklı Devlet

Kurumlar, memurlar ve etkileşimde keyif alacağınız süreçler.

Amacımız, vatandaşları için çalışan, yeni teknolojileri kullanan modern bir devlet yaratmaktır. Bizim için anlaşılır, hızlı ve dijital süreçler kadar, birisi yardıma ihtiyaç duyduğunda gerçek insan desteği de önemlidir.

Temel 5 - Başarıya Giden Yolda Güvenlik

Herkes için adil başlangıç koşulları ve sosyal güvenlik ağları.

İyi donanımlı okullar, motive öğretmenler veya kendi işinizde zorlandığınızda finansal yardımlar olsun, insanlara sonsuz yükselebilmesi için en iyi koşulları sağlamak istiyoruz, ancak asla çok düşmemelerini sağlamak da aynı derecede önemlidir.

Temel 5+1

Güçlü Bir Döner