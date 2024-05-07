Almanya'da dönere tavan fiyat uygulanması isteniyor Artan fiyat, Alman halkı ile Başbakan Scholz'u karşı karşıya getirdi. Döner için tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi isteniyor.

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Almanya'da enflasyon nedeniyle fiyatı artan döner ile ilgili bir teklifte bulunuldu.

Başbakan Olaf Schoz, ülkenin en sevilen yemeklerinden biri olan dönerin tırmanan maliyeti nedeniyle baskı altına alındı.

Dönerin yeniden uygun fiyatlı olmasını sağlamak amacıyla hükümet sübvansiyonunun devreye alınmasına yönelik çağrılar yapılıyor.

Döner fiyatını tartışıyorlar

Şansölye Scholz, döner fiyatlarındaki artışı, kısmen artan ücret ve enerji maliyetlerindeki artışla açıkladı.

Scholz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gittiğim her yerde, özellikle de gençlerden, dönere fiyat freni getirilmeli mi diye sorulması çok dikkat çekici." dedi.

Tavan fiyat gündemde

Konuyu en son gündeme getiren ise Die Linke partisi oldu. Parlamentoya sunmak istedikleri öneride "Dönerpreisbremse" veya dönere tavan fiyat getirilmesi yönünde çağrıda bulundular.

Döner fiyatı, Almanya'nın bazı şehirlerinde halihazırda 10 euro düzeyinde bulunuyor. İki yıl önce 4 euroydu.

Tavan fiyat 4,90 Euro: Gençlere 2,90 Euro

Ortaya atılan öneride, tavan fiyat olarak 4,90 euro; gençlere, özellikle de düşük gelirlilere 2,90 euro teklifi yapıldı.

Sübvansiyon programının maliyeti 4 milyar euro

The Guardian'ın aktardığına göre, Almanya'da döner satış hacminin yılda yaklaşık 7 milyar euroya ulaştığı tahmin ediliyor.

Olası bir sübvansiyon programının yıllık maliyeti 4 milyar euro olarak hesaplandı. Bu hesaplama yapılırken, ülkede her yıl tüketilen 1,3 milyar döner ve yalnızca Berlin'de tüketilen günde 400 bin döner dikkate alındı.