Almanya'da, eczanelerde koronavirüs aşı uygulaması başladı

Aşı kampanyasını hızlandıran Almanya’da, eczanelerde de aşı yapılacağı açıklandı. İlk aşamada, ülkedeki 18 bin 500 eczaneden 500'ünde aşı yapılabilecek.

Almanya’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız sürüyor…

Ülkede, aşı kampanyasının hızlandırılması amacıyla yeni bir adım atıldı. Bugünden itibaren eczanelerde de aşının uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

6 BİN ECZACI AŞI İÇİN EĞİTİM ALDI

Alman Federal Eczacılar Birliği, önümüzdeki haftalarda daha fazla eczanenin aşı kampanyasına katılacağını, şu anda binden fazla eczanenin aşı için tüm gerekliliklere sahip olduğunu ve yaklaşık 6 bin eczacının aşı için eğitim aldığını açıkladı. Yeni karar kapsamında ilk aşamada, ülkedeki 18 bin 500 eczaneden 500'ünde aşı yapılabilecek.

169 BİN 571 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte Almanya'da 169 bin 571 yeni vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana toplam 11 milyon 287 bin 428 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da, 118 bin 943 kişi ise hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise bin 441 olarak belirlendi.

YÜZDE 54.3 HATIRLATICI DOZUNU YAPTIRDI

Nüfusun yaklaşık yüzde 76'sı tam aşı yaptırırken, nüfusun yüzde 54.3'üne ise hatırlatıcı doz uygulandı.