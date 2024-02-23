Almanya'da eğlence amaçlı esrar kullanımı yasallaştı Almanya parlamentosu, yoğun tartışmaların altında esrarın eğlence amaçlı kullanımını yasallaştırdı.

AA & Ensonhaber

Uyuşturucuya kolay erişime izin vermenin artıları ve eksileri hakkındaki tartışmaların ardından Almanya parlamentosu, esrar kullanımını kısmen yasallaştırdı.

Yeni yasa ile Almanya, Avrupa'da uyuşturucuyu kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü ülke oldu.

Esrar, resmi yasaklı maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinler, yasa kapsamında 25 gram esrarı üzerinde taşıyabilecek.

Almanya'da 7 milyon kişi esrar kullanıyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yeni mevzuatın, düzenli olarak esrar kullandığı tahmin edilen 7 milyon Alman'ı uyuşturucu satıcılarından uzaklaştırmaya olanak sağlamasını beklediğini söyledi.

Hükümet, yeni yasanın aynı zamanda artan sayıda genç tarafından tüketilen esrarın kalitesini de artıracağını iddia etti.

Lauterbach oylamadan önce,

Çocukların ve gençlerin korunması, bu yasanın ulaşmayı amaçladığı hedefin merkezinde yer alıyor. Son 10 yılda çocukların ve gençlerin esrar tüketimi istikrarlı bir şekilde arttı.

dedi.

Alman hükümeti, uyuşturucu dağıtımını kontrol altına almak istiyor

Yasanın gizli pazarın daralmasına neden olacağını ve uyuşturucu dağıtımının kontrol edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Yasa değişikliğine karşı çıkan doktorlar, tam tersine uyuşturucuyu daha ulaşılabilir hale getirerek gençlerin sağlığını tehlikeye atacağı ve dolayısıyla bağımlılık riskini artıracağı uyarısında bulundu.

Yetişkinler, 1 Nisan'dan itibaren evlerinde üç bitki yetiştirebilecek ve üzerlerinde az miktarda esrar bulundurmalarına izin verilecek.

Kenevir bitkisini yetiştirmek ve dağıtmak için kurulan, kâr amacı gütmeyen lisanslı kulüplerde de bulunabilecekler.

Okulların 100 metre çevresinde satış ve kullanım yasak

18 yaşın altındakiler için esrar tüketimi yasaklanmaya devam edecek, 18 ila 21 yaş arasındakilerin ise yalnızca 30 grama kadar esrar satın almasına izin verilecek.

Muhalefet, özellikle okullarda ve anaokullarında esrar kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan da buna karşılık, yasanın eğitim kurumlarının 100 metre yakınında esrar içilmesini yasaklayacağını söyledi.