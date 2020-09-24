Almanya'da Ekonomi Bakanı Altmaier de karantinada

Peter Altmaier, bir toplantının ardından ihtiyati tedbir olarak evde kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yakın korumasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girmişti.

Mart ayında ise Almanya Başbakanı Angela Merkel, zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından koruyucu amaçla evinde 14 gün karantinada kalmıştı.

TOPLANTIYA KATILAN KİŞİDE KORONA ÇIKTI

Şimdi de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 21 Eylül’de Berlin’de yapılan AB Ticaret Bakanları toplantısına katılan bir AB bakanının çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını bildirdi.

KARANTİNAYA GİRDİ

Bakan Altmaier, Twitter hesabından dün gece yaptığı açıklamada, “Bugün, Berlin'deki AB Ticaret Bakanları toplantısına katılan bir AB bakanının çalışanının koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendim. İhtiyati tedbir olarak evde kendimi karantinaya aldım.” ifadesini kullandı.

Cuma günü yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu bildiren Altmaier, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.