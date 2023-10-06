Almanya'da emekliler isyanda! 10 milyon emekli yoksulluk sınırının altında Almanya'da 17,3 milyon emekliden 10,7 milyonunun yoksulluk sınırı olan 1250 euronun altında emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Buna göre Saardland eyaletinde en düşük emekli maaşı 707 euroya kadar düşüyor.

ensonhaber.com

Avrupa'da koronavirüs pandemisi ve sonrasında Ukrayna-Rusya savaşıyla patlayan enerji kriziyle tüm dengeler altüst oldu...

İnsanlığın belleğine kazınan koronavürüs kapanmaları, tedarik zincirinin kırılması ve enerji maddelerinin ithalatındaki sıkıntılar, tüm Avrupa ülkelerinde tarihi enflasyon yükselişlerine neden oldu.

Bu yükselişten ise en çok Avrupa emeklileri etkilendi.

Enflasyon yükselişi kadar zam alamayan tüm kesimler Avrupa'da hükümetlere karşı mesafeli.

Almanya'da emekliler yoksulluk sınırının altında

Dünyanın en steril ülkelerinin başında olduğu kabul edilen Almanya'da ise emekliler adeta açlık sınırında...

Öyle ki çoğu emekli ülkede yoksulluk sınırı kabul edilen 1250 euronun altında emekli maaşı alıyor.

10,7 milyon emekli 1250 euronun altında maaş alıyor

Enflasyon karşısında maaşları eriyen emeklilerin sayısı, 83 milyon nüfuslu Almanya'da 2022 yılı sonunda 17,3 milyona tekabül ediyordu.

Bunlardan ise 1250 euronun altında emekli maaşı alanların sayısı tam tamına 10,7 milyon...

En düşük emekli maaşı 707 euro

Bu rakamlar eyalet ve cinsiyetlere de değişiklik gösteriyor...

Öyle ki ülkedeki Saardland eyaletinde en düşük emekli maaşı kadınlarda 707 euroya kadar düşüyor.