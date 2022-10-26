Almanya'da esrar satışı ve kullanımı yasallaşıyor

Avrupa ülkelerinde esrarın satış ve kullanımının yasallaşması yaygınlaşıyor.

Almanya bu anlamda yeni bir adım attı.

Almanya hükümeti tarafından, yetişkinlerin esrar satın almasına, bulundurmasına ve tüketmesine izin verecek yasal düzenlemeye ilişkin hazırlanan taslak kabul edildi.

Bakanlar Kurulunun, yasa tasarısının yol haritasını belirleyen "temel çerçeve"yi kabul ettiği bildirildi.

Narkotik kategorisinden çıktı

Temel çerçeveye göre esrar ve aktif madde tetrahidrokanabinol (THC), artık yasal olarak narkotik kategorisinde sınıflandırılmayacak.

Lisanslı mağaza ve eczaneler satabilecek

"Keyif amaçlı esrarın" 30 grama kadar satın alınması ve bulundurulması cezadan muaf tutulacak, evde özel ekime sınırlı ölçüde izin verilecek ve yetişkinlere "lisanslı mağazalarda" ve eczanelerde satış mümkün hale getirilecek.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yaptığı açıklamada, "Esrar artık Narkotik Yasası'nın bir parçası olmayacak," dedi.

Lauterbach, esrarın yasallaştırılmasının uluslararası hukuka uygun yapılacağını söyledi.

"Örnek bir yasa hazırlayacağız"

Tıp doktoru olduğunu ve geçmişte esrarın serbest bırakılmasına karşı çıktığını hatırlatan Lauterbach, son dönemlerdeki gelişmeler ışığında tutumunu değiştirdiğini belirtti.

Lauterbach, piyasayı çok sıkı bir şekilde düzenlemek istediklerini ifade ederek, "Almanya'daki üretimi lisanslamak ve düzenlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Esrar satışı ve kullanımının çok serbest olduğu Hollanda’yı örnek almadıklarının altını özellikle çizen Bakan Lauterbach, “Diğer ülkelere de örnek olacak bir yasa tasarısı hazırlayacağız.” diye konuştu.