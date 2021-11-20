Almanya'da esrar yasallaştırılıyor

Almanya'da koalisyon partileri, esrarın keyfi amaçlı kullanımının yasallaştırılması konusunda anlaştı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FPD) yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde, esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılması konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

DENETLENEBİLİR OLACAK

Yapılacak yasal düzenlemeyle yetişkinlere keyif amaçlı esrar satışının ancak lisans verilmiş işletmelerce gerçekleştirileceği, bu sayede de satılan esrarın denetlenebilir olacağı belirtildi.

DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÖNLENMESİ SAĞLANACAK

Üç partinin, bu yolla uyuşturucu amaçlı kullanılan tehlikeli maddelerin, kimyasal içeriklerin yol açtığı zararların daha güçlü bir şekilde önlemeyi sağlamayı da hedeflediği belirtildi.

EKİMİ YASAL DEĞİL

Mutabakatın, haftaya tamamlanması öngörülen koalisyon görüşmeleri sonrasında kaleme alınacak koalisyon anlaşmasında yer alacağı kaydedildi.

Öte yandan ülkede esrar ekiminin yasal hale getirilip getirilmeyeceği henüz belli değil.