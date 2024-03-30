Almanya'da Filistin destekçisi göstericilere sert müdahale Alman polisi, çeşitli gerekçelerle Filistin için gösteri düzenleyenleri hedef aldı.

AA

Batılı ülkelerde Filistin destekçilerine sert müdahalede bulunuluyor.

Söz konusu görüntüler, ABD'nin ardından Almanya'da da kayıtlara geçti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, ana tren garı içerisinde eylem yapan Filistin destekçisi gruba sert müdahalede bulundu.

Protestocular ile polis arasında arbede

X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlara göre, Filistin destekçileri Berlin ana tren istasyonu içerisinde protesto gösterisi düzenledi.

Filistin'i destekleyen sloganların atıldığı gösteride, protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

Bazı göstericiler, polis tarafından sert müdahale kullanılarak gözaltına alındı.

Bazı göstericiler gözaltına alındı

Polisin yaptığı açıklamada gösterinin izinsiz yapıldığı, "yolcuların geçişlerinin engellendiği ve suç teşkil edecek sloganlar atıldığı" için bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)