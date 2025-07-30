Almanya'da Filistin destekçisi Yasemin Acar’a slogan davasında beraat

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan Filistin yanlısı aktivist Yasemin Acar’ın Almanya’da yargılandığı davada karar çıktı. Acar, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganını kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Berlin Tiergarten Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcılık, Acar’ın 2024 Nisan-Temmuz ayları arasında bu sloganı farklı eylemlerde tekrarladığı ve sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle ceza talebinde bulundu.

Savunmasında, söz konusu ifadenin Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkına işaret ettiğini belirten Acar, bir aktivist olarak adaletsizliğe karşı durduğunu söyledi ve hakkındaki suçlamaları reddetti.

HAKİM: "İSRAİL'E KARŞI ULUSLARARASI PROTESTO HAREKETİNİN BİR PARÇASI"

Mahkeme hakimi Philipp Berkholz, Almanya’daki hukuki içtihatlarda bu sloganın Hamas ile doğrudan bağlantılı olup olmadığının tartışmalı olduğuna dikkat çekti. Berkholz, ifadenin "İsrail hükümeti ve ordusunun Gazze’deki politikalarına karşı uluslararası bir protesto hareketinin parçası" olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, Acar’ın bu slogan nedeniyle cezalandırılamayacağına hükmetti.

Ancak mahkeme, Acar’a başka bazı eylemleri nedeniyle — tutuklamaya direnme ve hafif yaralama teşebbüsü gibi suçlamalarla — 1.800 euro para cezası verdi.

POLİS, FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE MÜDAHALE ETTİ

Karar öncesi mahkeme önünde toplanan Filistin destekçileri, sloganlarla Acar’a destek verirken, beraat kararının ardından sevinç gösterileri yaptı. Berlin polisi ise kalabalığa müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı. Sert müdahale, göstericilerin tepkisine neden oldu. Protesto, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

MADLEEN GEMİSİNE İSRAİL MÜDAHALESİ

Acar’ın da yer aldığı Madleen gemisi, Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından Gazze ablukasını kırmak ve yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da İtalya'nın Katanya kentinden yola çıkmıştı. İsrail ordusu 9 Haziran’da gemiye müdahale ederek 12 aktivisti gözaltına aldı. Acar, 12 Haziran’da Türk aktivist Şuayb Ordu ile birlikte Almanya’ya geri gönderilmişti.