Euro
9.9766
-0.6%
Dolar
8.3921
-0.55%
Altın
488.86
-0.69%
Borsa
1.399
0.45%
Bitcoin
332.698
-4.18%
EXEN Coin
24.30
-2.76%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Almanya'da gençlere koronavirüs aşılaması hazırlığı

    Berlin hükümeti, virüsün en bulaşıcı varyantı karşısında aşılama politikasında yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da gençlere koronavirüs aşılaması hazırlığı

    Almanya'da yetkililer, koronavirüsün son derece bulaşıcı türü olarak bilinen Delta varyantının yayılımıyla ilgili endişelerin gölgesinde aşılama programını genişletmek için kolları sıvadı.

    Ülkede, koronavirüs aşılarının daha genç yaştaki insanlara sunulması planlanıyor.

    12-17 YAŞ ARALIĞINA AŞILAMA GELİYOR

    Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 16 bölgesel sağlık bakanının imzalaması beklenen teklifle birlikte 12-17 yaş arasındakiler için aşılamanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

    Almanya'nın aşı düzenleyicisi Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), geçtiğimiz haziran ayında yaptığı çağrıda, önceden mevcut rahatsızlıkları olan ve koronavirüs açısından yüksek risk altındaki kişilerle yaşayan 12 ila 17 yaş arasındaki gençlerin aşılanmasını tavsiye etmişti.

    Almanya da gençlere koronavirüs aşılaması hazırlığı #1

    OKULA GÜVENLİ DÖNÜŞ İÇİN...

    Ancak, bu yaş grubundaki kişilerin ebeveynleri ve doktorları ile istişare halinde aşı olmalarına halihazırda izin veriliyor.

    Avrupa İlaç Kurumu (EMA), 12 yaş ve üzerindekiler için BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarına onay vermiş durumda.

    Almanya Sağlık Bakanlığı'nın taslak aşamasındaki planına göre, "12-17 yaş aralığındaki insanların aşılanması, yaz tatilinin ardından okullara güvenli dönüşe" ciddi anlamda katkı sağlayabilir.

    Almanya da gençlere koronavirüs aşılaması hazırlığı #2

    ALMANYA'NIN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Almanya'da, son haftalarda nispeten düşük enfeksiyon oranları görülse de daha kolay bulaşıcılık özelliğiyle bilinen Delta varyantı nedeniyle sayılar yeniden tırmanışta.

    Robert Koch Enstitüsü'ne göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 97 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

    Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 3.7 milyondan fazla vaka ve 91 bin 659 ölüm yaşandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir