Almanya'da gençlere koronavirüs aşılaması hazırlığı

Berlin hükümeti, virüsün en bulaşıcı varyantı karşısında aşılama politikasında yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Almanya'da yetkililer, koronavirüsün son derece bulaşıcı türü olarak bilinen Delta varyantının yayılımıyla ilgili endişelerin gölgesinde aşılama programını genişletmek için kolları sıvadı.

Ülkede, koronavirüs aşılarının daha genç yaştaki insanlara sunulması planlanıyor.

12-17 YAŞ ARALIĞINA AŞILAMA GELİYOR

Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 16 bölgesel sağlık bakanının imzalaması beklenen teklifle birlikte 12-17 yaş arasındakiler için aşılamanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Almanya'nın aşı düzenleyicisi Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), geçtiğimiz haziran ayında yaptığı çağrıda, önceden mevcut rahatsızlıkları olan ve koronavirüs açısından yüksek risk altındaki kişilerle yaşayan 12 ila 17 yaş arasındaki gençlerin aşılanmasını tavsiye etmişti.

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Ancak, bu yaş grubundaki kişilerin ebeveynleri ve doktorları ile istişare halinde aşı olmalarına halihazırda izin veriliyor.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), 12 yaş ve üzerindekiler için BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarına onay vermiş durumda.

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın taslak aşamasındaki planına göre, "12-17 yaş aralığındaki insanların aşılanması, yaz tatilinin ardından okullara güvenli dönüşe" ciddi anlamda katkı sağlayabilir.

ALMANYA'NIN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Almanya'da, son haftalarda nispeten düşük enfeksiyon oranları görülse de daha kolay bulaşıcılık özelliğiyle bilinen Delta varyantı nedeniyle sayılar yeniden tırmanışta.

Robert Koch Enstitüsü'ne göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 97 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 3.7 milyondan fazla vaka ve 91 bin 659 ölüm yaşandı.