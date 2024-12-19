Almanya'da gündem Suriyeli iş gücü: Göçmenler giderse problem canlanır

Haber Merkezi

Orta Doğu, yıllar sonra barış ve huzur için en umutlu olduğu dönemde...

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte biten 13 yıllık iç savaş, dünyaya yayılan Suriyeli göçmenlerin de geri dönmek için harekete geçmesine neden oldu.

Birbirinden farklı statülerde farklı ülkelere sığınan Suriyelilerin geri dönüşü ise bu ülkelerdeki iş güçü alanında tedirginliğe yol açtı.

Türkiye'de sanayi sektöründe, geri dönüşler nedeniyle eleman açığı yaşanması beklenirken Avrupa'da da benzer bir panik var.

Özellikle Almanya'dan, bu konuda uyarı üzerine uyarı geliyor.

SURİYELİLER GİDERSE İŞ GÜCÜ PROBLEMİ CANLANIR

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den sonra Alman Ekonomi Enstitüsü de hükümeti uyardı.

Enstitü, Suriyelilerin geri dönüşünün, Almanya'daki nitelikli iş gücü problemini yeniden canlandırabileceği vurgulandı.

Almanya'da sosyal güvenceli çalışan toplam 213 bin 500 Suriyeli bulunuyor.

Bu kişilerden yaklaşık 86 binlik bölümü hizmet işlerinde, 127 bini ise meslek eğitimi ya da üniversite öğrenimi gerektiren "nitelikli" işlerde çalışıyor.

ALMAN BAKAN DA UYARMIŞTI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi durumunda Alman sağlık sektörünün birçok biriminin ortadan kalkacağını söylemişti.

Berlin'deki kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Faeser, "Şu an buradaki Suriyelilerin hepsi ülkemizden ayrılsa, sağlık sektöründeki tüm birimler ortadan kalkar" demişti.