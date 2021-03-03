Almanya'da halkın yüzde 73'ü koronavirüs aşısı yaptırmak istiyor

Avrupa ülkesinde yürütülen araştırmada, halkın büyük bir bölümünün aşı yaptırmaya istekli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Almanya'da koronavirüs aşılama kampanyasıyla ilgili bir araştırma yapıldı.

Forsa araştırma enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, aşı olmak isteyen Almanların oranının arttığı görüldü.

AŞI OLMAK İSTEYENLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Araştırmada, Alman halkının yüzde 73'ünün fırsat tanınması halinde "hemen" aşı olmak istediği, yüzde 12'lik kısmının ise aşı olmak istediği ancak önce aşı olanları "görmek" istediği tespit edildi.

Yüzde 8'lik kesimin ise aşı olmayı reddettiği belirtildi. Geriye kalan oranı kararsızların oluşturduğu kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 91'inin aşının hangi şirket tarafından üretildiğine bakmayacağı aktarıldı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Almanya için Alternatif Parti (AfD) taraftarları arasında "Aşı yaptırmak istiyor musunuz?" sorusuna diğer partilerin destekçilerine oranla 6 kat daha fazla "Aşı olmak istemiyoruz" yanıtı alındı.

Almanya'da bugüne kadar 6 milyon 394 bin 364 kişi koronavirüse karşı aşılandı.