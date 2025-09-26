Almanya’da harekete geçildi: Bu emekliler 2026’da maaş alamayacak!

Almanya’da milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren köklü bir değişiklik kapıda. Onlarca yıldır süregelen ve özellikle yaşlı kuşakların alışkanlık haline getirdiği “elden maaş ödeme” sistemi tarih oluyor.

Deutsche Post’un yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren emekliler artık maaşlarını veznelerden nakit olarak alamayacak. Emekli aylıkları yalnızca banka hesapları üzerinden yatırılacak.

Almanya’da sosyal güvenlik sisteminin en köklü uygulamalarından biri olan bu yöntem, uzun yıllar boyunca özellikle bankacılık sistemine mesafeli duran ya da dijitalleşmeye ayak uyduramayan yaşlı nüfus için güvenli bir seçenek olarak görülüyordu.

Ancak artan maliyetler, nakit taşımacılığındaki zorluklar ve dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, posta veznelerinden maaş ödeme dönemi artık sona eriyor.

BİR DEVİR SONA ERİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte nakit ödeme seçeneği kaldırılacak, banka hesabı bulunmayan emeklilerin maaşları ise geçici olarak durdurulacak.

Yetkililer, hak edilen maaşların kesinlikle iptal edilmeyeceğini ancak hesap açılana kadar ödemelerin yapılamayacağını belirtti.