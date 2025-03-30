Almanya'da huzurevinde yangın: 50 yaralı

DHA

Almanya’nın Hannover kentinde bir huzurevinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Alevlerin hızla yayıldığı tesiste yaklaşık 50 kişi yaralanırken, yerel medya kaynaklarına göre, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

YAŞLILAR HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, huzurevinde görevli hemşireler tarafından fark edilerek hızla yetkililere bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer odalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Zamanında müdahale sayesinde yangın kontrol altına alınırken, tahliye edilen yaşlılar güvenli alanlara yönlendirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Olayın ardından huzurevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yangından etkilenenlerin sağlık durumları yakından takip ediliyor.