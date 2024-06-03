Almanya'da iklim konferansında Filistin bayrağı açıldı

İsrail'in saldırıları altındaki Filistin topraklarında yaşananlara karşı seslerini yükselten protestocular, bu kez Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nda sahneye çıktı.
Konferansa, Almanya'nın Bonn kenti ev sahipliği yaptı. Açılış töreni sırasında iki protestocu sahneye çıktı.
Filistin bayrağıyla protesto
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, protestocuların sahnede Filistin bayrağı açtığı görüldü.
"Soykırım sürerken her şeye olduğu gibi devam edemezsiniz!" yazılı bir pankart açtıkları anlar da kaydedildi.
Polis salondan çıkardı
Protesto gösterisinin ardından genel kurulun açılışı kısa süre için durduruldu. Protestocular polis tarafından salondan çıkarıldı.
Bonn'da düzenlenen konferans, Bakü'de yapılacak Dünya İklim Konferansı öncesi hazırlık niteliği taşıyor.
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