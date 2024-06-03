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Almanya'da iklim konferansında Filistin bayrağı açıldı

Almanya'da iklim konferansında Filistin bayrağı açıldı Sahnede Filistin bayrağı açan protestocular, "Soykırım sürerken her şeye olduğu gibi devam edemezsiniz" ifadesiyle tepkilerini dile getirdi.