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- Almanya’da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı
Almanya’da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığı ilk isim, 101 yaşındaki Edith Kwoizalla oldu.
- DHA
- 26.12.2020 - 20:31
Tüm dünyada, koronavirüse karşı geliştirilen aşılar onay aldıkları ülkelerde uygulanmaya başlıyor.
Bu kapsamda Almanya'da da ilk aşı yapıldı.
İLK AŞI 101 YAŞINDAKİ KADINA YAPILDI
Almanya’da BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ilk olarak Magdeburg kenti yakınlarındaki Halberstadt bölgesinde bulunan bir yaşlı bakım evinde kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.
Öte yandan, bakım merkezindeki 50 kişiye de aşı yapıldığı belirtildi. Almanya, 80 yaşın üzerindeki risk grubu ve sağlık çalışanlarına öncelikli olarak aşı yapmayı planlıyor.