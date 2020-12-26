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Almanya’da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı

Almanya’da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı

Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının uygulandığı ilk isim, 101 yaşındaki Edith Kwoizalla oldu.