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Almanya’da ırkçılık karşıtı protesto
Almanya’da binlerce kişi bir araya gelerek ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.
- Haber Merkezi
- 06.06.2020 - 19:21
ABD’de George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’da birçok ülkeye sıçradı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Alexanderplatz Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi.
Protestocuların büyük kısma eylemlere siyah tişört giyerek, katıldı.
"SİYAHİLERİN HAYATI DEĞERLİDİR"
Protestocular eylem sırasında genelde İngilizce sloganlar atarken, “Irkçılık hastalıktır”, “Siyahilerin hayatı değerlidir”, “Adalet yoksa barış da yok” yazılı pankartlar taşıdılar.
Berlin polisinin güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto olaysız bir şekilde sona erdi.