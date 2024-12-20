Almanya'da kalabalığın arasına otomobil daldı: 11 ölü

Haber Merkezi

Almanya, Noel pazarına gerçekleştirilen saldırıyla sarsıldı.

Magdeburg kentinde bir otomobil, pazarı ziyaret eden kalabalığın arasına daldı.

11 KİŞİ CAN VERDİ

Olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Alman medyasına göre görgü tanıkları, bir kişinin otomobili hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti.

ŞEHİR MERKEZİNİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulunuldu.