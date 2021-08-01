Koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolara izin çıkmayınca kendilerine "Aykırı düşünenler" adını veren bir grup ile polis arasında arbede çıktı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede getirilen yasaklarının başladığı günden bu yana birçok ülkede protestolar düzenliyor.

Almanya'da Salgın nedeniyle alınan önlemlerin ve kısıtlamaların anayasal temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı unsurlar içerdiğini savunan grup, eylemler için çoğunlukla başkent Berlin’i seçiyor.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Alman medyasının genellikle "kısıtlama karşıtları" ve "komplo teorisyenleri" olarak nitelendirdiği Querdenker grubu, hafta sonu için yine başkent Berlin’de farklı yerlerde protestolar için bir araya geldi. Ancak polisin izin vermediği gösterilerde iki taraf arasında başkentin farklı noktalarında tansiyon yükseldi.

Polis protestocuların dağılması için müdahalede bulunurken, protestocuların karşılık vermesiyle iki taraf arasında arbede çıktı.

Almanya'da kısıtlama karşıtlarından protesto ViDEO

1500 KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Berlin Olimpiyat Meydanı’nda toplanmak isteyen yaklaşık bin 500 protestocu da meydana yakın ara sokaklarda polisle karşı karşıya geldi.

Polis ayrıca, izinsiz gösteri için toplanmaları engellemek amacıyla tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünü de demir parmaklıklarla kapattı.

PROTESTOYA İZİN ÇIKMADI

Öte yandan, Almanya'da Yüksek İdari Mahkeme, cumartesi akşamı aldığı ani kararla “Querdenker” grubunun gösterilerinin iptaline karar vermişti.

Grup, pazar günü için Berlin’de 17 Haziran Caddesi önünde 22 bin 500 kişilik bir eylem duyurusunda bulunmuştu. Berlin polisi de önceki gün, 2 bin 250 polis memuruyla şehirdeki olası kaçak gösterilerin engelleneceğini duyurmuştu.