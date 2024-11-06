Almanya'da koalisyon hükümeti krizi: Maliye Bakanı Lindner görevden alındı

AA

Almanya'da haftalardır süren siyasi çekişmelerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti dağılma noktasına geldi.

MALİYE BAKANI GÖREVDEN ALINDI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Lindner'in bütçe çıkmazına bir çözüm olarak erken seçim önerdiğini ve Scholz'un bu öneriyi reddettiği bildirilmişti.

Lindner'in görevden alınmasının FDP'nin koalisyondan ayrılmasına yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

FDP olmadan Scholz, Sosyal Demokratlarla tek başına ya da ikinci büyük parti olan Yeşillerle birlikte, geçici parlamento çoğunluklarına dayanarak bir azınlık hükümetine başkanlık etmeye devam edebilir.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da koalisyon hükümetini meydana getiren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki anlaşmazlıklar erken seçim tartışmalarına sebebiyet vermişti.

Anlaşmazlıkların temelindeyse eyalet seçimlerindeki yenilgiler, ekonomideki sıkıntılar ve iklim hedefleri yer alıyordu.

SPD, Yeşiller ve FDP arasında sanayi ve ekonomi politikaları konusunda süregelen çatışmalar, seçimlere bir seneden az bir süre kala koalisyon hükümetini kriz durumuna soktu.

Başbakan Olaf Scholz bugün, krize giren süreci toparlamak amacıyla Christian Lindner ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'le üçlü görüşme yapmıştı. Başbakan Scholz, yaşanan gerilime rağmen hükümetin görevini yapacağını ve zorlukların üstesinden geleceğini söylemişti.