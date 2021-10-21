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    Almanya'da koalisyonun aralık ayında kurulması hedefleniyor

    FDP'den yapılan açıklamada, yeni hükümetin 6 Aralık'ta kurulmasının beklendiği kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.10.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 17:30
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    Almanya'da koalisyonun aralık ayında kurulması hedefleniyor

    Almanya'da koalisyon görüşmeleri üç parti arasında sürüyor.

    Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) yetkilileri, yeni hükümet için görüş alışverişinde bulunarak, ortak noktaları belirlemeye çalışıyor.

    YENİ HÜKÜMET İÇİN 6 ARALIK HEDEFİ

    FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, koalisyon müzakereleri öncesi yaptığı açıklamada, koalisyon sözleşmesinin kasım sonuna kadar sunulması, yeni hükümetin 6 Aralık'ta kurulması gerektiğini söyledi.

    SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, çalışma gruplarının gelecek hafta çarşamba günü faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.

    KOALİSYONU OLUŞTURACAK MADDELER BELİRLENECEK

    Klingbeil, bu grupların daha sonra ana müzakere gruplarına gidecek maddeleri 10 Kasım'a kadar belirlemesi gerektiğini bildirdi.

    Almanya da koalisyonun aralık ayında kurulması hedefleniyor #1

    PARTİLER ARASINDAKİ FARKLILIKAR

    Toplam 22 çalışma grubu, koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarını müzakere edecek.

    Koalisyon müzakerelerinde partiler arasında vergi ve mali politikalar ile iklim koruması politikalarındaki farklılıklar ön plana çıkıyor.

    MERKEL'İN YERİNE SCHOLZ

    Yeni hükümetin kurulması durumunda 16 yıllık Angela Merkel iktidarı da son bulmuş olacak.

    Olaf Scholz başbakanlığındaki yeni koalisyonun, yönetimi devralması bekleniyor.

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