Almanya’da koronadan ölenlerin sayısı 35 bini geçti

Almanya'da son 24 saatte 944 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 35 bin 518’e ulaştı.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 11 bin 897 kişiye daha korona tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 410’a ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte 944 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 35 bin 518’e, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 424 bin 700'e çıktı.

Açıklamada, tatil döneminin 3 Ocak'ta sona erdiği ülkede, eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların RKI’ya geç ulaşması nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Öte yandan, yoğun bakımda Kovid-19 kaynaklı 5 bin 678 hastanın tedavisinin sürdüğü, bunlardan 3 bin 181'inin solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.

MERKEL YEREL YÖNETİMLERLE GÖRÜŞÜYOR

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla devam eden toplantıda 10 Ocak’a kadar geçerli olan Kovid-19 tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek.

Almanya’da, yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi amacıyla 16 Aralık'ta bir dizi tedbir alınmıştı.